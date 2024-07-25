В Волгоградской области разыскивают 13-летнего подростка





В Руднянском районе Волгоградской области пропал 13-летний Михаил Меркулов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную администрацию, ребенок ушел из дома сегодня 25 июля из дома в селе Матышево и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Мальчик был одет в черную толстовку, синие джинсы и черные кроссовки. Рост мальчика - 150 сантиметров.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Михаила, просим позвонить в полицию по номеру телефона 8-999-744-99-82.



После выхода публикации стало известно, что ребенок был благополучно найден.

Фото: администрация Руднянского района