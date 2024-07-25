Общество

Выплаты бойцов СВО защитят от списания при банкротстве

Общество 25.07.2024 14:45
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25.07.2024 14:45


Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, предусматривающий правовой механизм защиты выплат участников спецоперации при процедуре банкротства, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный ресурс нижней палаты российского парламента. 

Из пояснительной записки следует, что согласно предлагаемым новеллам, граждане, проходящие процедуру реализации имущества в рамках банкротства и находящиеся в настоящем времени в зоне СВО, смогут защитить полностью или частично от включения в конкурсную массу выплаты, полученные в ходе выполнения боевых задач при проведении специальной военной операции и защите приграничных субъектов РФ. Ранее при банкротстве практически все имущество должника, включая боевые выплаты, использовалось в счет погашения долга. 

Напомним, Совфеду представили законопроект об освобождении участников СВО от процентов по кредитам.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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