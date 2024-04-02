Участников СВО планируют освободить от процентов по кредитам

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам поддержал в ходе заседания концепцию законопроекта о списании начисленных в период кредитных каникул процентов по потребкредитам для участников спецоперации, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Глава профильного комитета Анатолий Артамонов подчеркнул, что возражений не было, а решение принимается единогласно. Уточняется, что банки получат компенсацию в виде половины от недополученных доходов по процентам. На это дополнительно потребуется около 5,7 миллиарда рублей из федеральной казны. Члены Совфеда планируют рассмотреть документ на пленарном заседании 3 апреля. Поправки затронут мобилизованных и иных лиц, принимающих участие в СВО, а также членов их семей.

Также документ предусматривает обязательство кредитора в течение 10 суток направить военнослужащему уведомление об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также уточненный график платеже в случае, если в день вступления законопроекта в силу кредитные каникулы считаются оконченными.

Напомним, что Путин предложил разграничить матпомощь бойцам СВО и меры соцподдержки.

Фото: архив ИА «Высота 102»