Общество

В Волгоградской области разрешили застрелить 25 благородных оленей

Общество 24.07.2024 17:01
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24.07.2024 17:01


В Волгоградской области утверждены допустимые объемы охотничьих ресурсов. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, новые лимиты в целом по территории Волгоградской области и квоты по каждому охотничьему угодью будут действовать до 1 августа 2025 года. При их определении учитываются результаты проведенного мониторинга численности охотничьих ресурсов, подчеркнули в ведомстве.
Утвержденные лимиты и квоты регламентируют возможное к добыче количество охотничьих ресурсов без ущерба животному миру. Они устанавливаются для ценных видов охотничьих животных, таких как олень благородный, лось, косуля и барсук. Предел допустимых объемов добычи необходим, чтобы обеспечить баланс биоразнообразия и не допустить снижения численности объектов любительской охоты на территории региона.
Так, лимит добычи благородного оленя на ближайшие двенадцать месяцев составит около четырех процентов (3,9 %) от общей численности. Это значит, что в предстоящий сезон охоты в четырех охотугодьях, где обитает благородный олень, разрешается добыть в общей сложности не более 25 особей; лося - не более 143 особей. Он обитает на территории 22 муниципальных районов.
Добыча животных сверх установленных лимитов и квот предусматривает наказание от административного до уголовного. Нарушителю может грозить не только конфискация оружия, техники, штраф, но и исправительные работы или же лишение свободы.
Добавим, что на территории Волгоградской области, по данным ежегодного учета, на протяжении последних лет численность диких копытных животных остается стабильной. Вместе с тем, в органе исполнительной власти ставят перед собой задачу увеличить количество охотпользователей, занятых разведением охотничьих животных. Сегодня в регионе насчитывается пять охотпользователей, которые занимаются работой по воспроизводству охотничьих ресурсов.
Фото облкомприроды/t.me

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