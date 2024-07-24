РПН подал в суд из-за опасной питьевой воды в Волгоградской области

Нехаевский районный суд в Волгоградской области рассмотрел иск Роспотребнадзора по поводу выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении ведомства, иск был подан к МКУ «Динамовский многоцелевой центр» - организации, которая осуществляет деятельность в сфере культуры.

В ходе проверки установлено, что источники водоснабжения используются без наличия санитарно-эпидемиологических заключений об их соответствии санитарным правилам, не разработаны проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения. Кроме того, не разработана программа производственного контроля качества питьевой воды и не проводится производственный контроль качества питьевой воды.

Суд требования Роспотребнадзора удовлетворил. МКУ обязали в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда устранить указанные нарушения, а по контролю за качеством питьевой воды – в течение 6 месяцев.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.