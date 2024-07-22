Общество

В Волгограде снесли самую большую остановку СТ «ЦПКиО»

Общество 22.07.2024 20:58
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22.07.2024 20:58


В Волгограде сегодня, 22 июля, в ходе проведения реконструкции трамвайной линии СТ разобрали бетонную конструкцию остановки «ЦПКиО», сообщает V102.RU.

Сейчас на месте одной из самых больших остановочных конструкций, которые находились на линии скоростного трамвая, осталась только куча строительных отходов. Бетонные куски разных размеров разбросаны по всему периметру, наводя на местных жителей ностальгические воспоминания. Волгоградцы надеются, что на этом месте появится не менее монументальная постройка, под которой можно будет спрятаться от дождя и ветра. 


- Остановку строили на века, она бы еще лет пятьдесят спокойно простояла. Будет печально, если вместо нее поставят обычную «стекляшку», - рассуждают волгоградцы. 

Ранее сообщалось, что на 4-километровом участке наземной линии скоростного трамвая уже смонтированы первые 1000 метров рельсошпальной решетки. Новый трамвайный путь уложен у стадиона «Волгоград Арена» и в районе остановки «Пл. Возрождения».

Фото: читатели V102.RU

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