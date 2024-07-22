Дожди остудят Волгоградскую область до +29 градусов





В Волгоградской области в середине недели дожди принесут вместе с собой прохладу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на синоптиков, температура воздуха в регионе опустится до +29 градусов.

После изнуряющей жары и зноя 23 июля ночью и днем пройдут кратковременные дожди. Порывы северо-восточного ветра при грозах будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха охладится до +10...+23º ночью, днём воздух прогреется до +24...+29º.

В среду, 24 июля, в регионе также пройдут дожди с грозами. Северо-восточный ветер будет составлять при грозах 15-20 м/с, как и днем ранее. Ночью температура воздуха составит +15...+20º, днем +23...+28º.

25 июля днем ожидается без осадков. Ветер северной четверти 6-11 м/с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +13...+18º, днем столбики термометра поднимутся до +30º.