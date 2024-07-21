Жителей Калача-на-Дону встревожила толпа казаков на ночных улицах

Фото Калач-на-Дону Город воинской славы VK.com
Общество 21.07.2024 12:59
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21.07.2024 12:59
Фото Калач-на-Дону Город воинской славы VK.com
Жители Калача-на-Дону Волгоградской области заметили ночью 21 июля скопление мужчин в казачьей форме на улицах города. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, мужчин в казачьих папахах было не менее 30 человек.Как стало известно от местных властей, ничего экстраординарного в городе, к счастью, не случилось. А казаки участвовали в плановых рейдах совместно с правоохранителями. Целью мероприятия являлась проверка соблюдения миграционного законодательства.
Фото Калач-на-Дону Город воинской славы VK.com
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