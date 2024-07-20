Экстрим-аттракцион «Русские горки» возведут в ЦПКиО Волгограда

Экстремальный аттракцион «Русские горки» появится в Волгограде уже в начале следующего теплого сезона. Об этом V102.RU сообщили в Центральном парке культуры и отдыха, на территории которого возведут новый развлекательный объект.

- Контракт с поставщиком уже подписан, - рассказали в ЦПКиО. - Высота конструкций «Русских горок» составит 36 метров, пассажирам аттракциона предстоит преодолеть 11 петель и виражей на трассе.

Новый аттракцион разместят рядом с колесом обозрения. В ближайшее время на территории парка начнутся работы по подготовке платформы для «Русских горок».

Напомним, что в ЦПКиО уже есть несколько экстремальных аттракционов. В парке уже работает поднимающий на высоту семиэтажного дома «Большой Маятник» и дарящая ощущение невесомости «Мельница». В скором времени заработает и третий объект под названием «Седьмое небо». Этот аттракцион станет самым высоким в регионе. Огромная цепочная карусель будет поднимать пассажиров на высоту 55 метров.

Фото: пресс-службы ЦПКиО