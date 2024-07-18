Строители случайно нарушили водоснабжение поселка в Волгограде

Жители поселка Максима Горького в Волгограде получают воду по временной схеме на пониженных параметрах из-за работ сторонней организации. Об этом V102.RU сообщили в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

- При проведении строительно-монтажных работ сторонней организацией была нарушена подача электроэнергии на 1 подъем ВОС Максима Горького, что стало причиной нарушения работы насосного оборудования, - уточнили в компании.

Организована временная схема водоснабжения жителей поселка.

- Для сохранения объема водных ресурсов, в ряд домов водоснабжение подается на пониженных параметрах, - пояснили в «Концессиях».

После завершения ремонтных работ сторонней организацией подача воды будет восстановлена в нормативном режиме.