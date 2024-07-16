МЧС предупредило о +41 градусе жары в Волгоградской области

В Волгоградской области с 18 по 20 июля ожидается сильная жара до +41 градусов. Экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС, передает V102.RU.

- Постарайтесь в самое жаркое время с 12:00 до 16:00 не выходить на улицу и тем более не ходить по открытому солнцу. Лучше спланировать свой день так, чтобы в это время находится в помещении, - порекомендовали в региональном главке МЧС. - Проветривайте помещения и по возможности дополнительно включайте вентиляторы или кондиционеры.

При работе на свежем воздухе волгоградцам во избежание перегрева также посоветовали делать регулярные паузы на отдых с интервалом 15-20 минут и больше пить воды. Общая допустимая продолжительность работы при аномальной жаре не должна превышать 1,5-2 часов, в спецодежде – 4-5 часов.

В период аномальной жары лучше отказаться от газированных и сладких напитков, а также необходимо исключить алкоголь.