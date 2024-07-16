В Волгограде задержали рассекавшего по Волге пьяного лодочника

В акватории Волги в Волгограде сотрудники МЧС задержали нетрезвого мужчину, который катал свою спутницу на лодке, передает V102.RU.





- Местный житель в состоянии алкогольного опьянения рассекал по просторам Волги. Так мужчина пытался произвести впечатление на пассажирку, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.





Инспекторы ГИМС МЧС России отстранили пьяного мужчина от управления и забрали его лодку на штрафстоянку. В отношения нарушителя составлен административный протокол.

За управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения лодочнику грозит штраф до 2 тысяч рублей или лишение прав управления судном на срок от 1 года до 2 лет.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области