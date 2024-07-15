



Фроловский районный суд Волгоградской области взыскал с ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» моральный ущерб в пользу местной жительницы за неудачный поход к зубному врачу. Как рассказали V102.RU в суде, женщина обратилась в клинику в январе 2023 года. Фроловчанке удалили зуб, а затем наложили швы и назначили лечение. Фроловский районный суд Волгоградской области взыскал с ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» моральный ущерб в пользу местной жительницы за неудачный поход к зубному врачу. Как рассказали V102.RU в суде, женщина обратилась в клинику в январе 2023 года. Фроловчанке удалили зуб, а затем наложили швы и назначили лечение.

Однако на протяжении двух недель десна в месте удаления зуба не заживала и жительница Фролово снова была вынуждена обратиться в поликлинику, где ей повторно наложили швы. Но и это не помогло. Десна по-прежнему не заживала, ей еще раз наложили швы на место образовавшегося свища. Мучения женщины продолжались несколько месяцев. В мае 2023 года в связи с ухудшением состояния здоровья фроловчанка вынуждена была обратиться в Волгоградскую областную клиническую больницу №1, где ей была проведена хирургическая операция.После того, как здоровье женщины восстановилось, она написала заявление в страховую компанию, которая провела экспертизу качества оказания медицинской помощи. Эксперты установили дефекты в оказании пациентке медпомощи.Пострадавшая обратилась в суд и потребовала со стоматологии возмещения морального ущерба в размере 200 тысяч рублей. Суд также назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила выводы первой.В итоге суд частично удовлетворил требования пациентки, снизив заявленную сумму ущерба до 40 тысяч рублей.Решение не вступило в законную силу.