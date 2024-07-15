Волгоград пропечет до +37 к 18 июля

Общество 15.07.2024 21:28
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15.07.2024 21:28
Синоптикам пока нечем порадовать жителей Волгоградской области - в ближайшие дни в регионе сохранится экстремальная жара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в регионе вплоть до 18 июля температура воздуха будет достигать местами +38 градусов. Синоптики не прогнозируют никаких осадков, а северный ветер, который ожидается с 16 по 17 июля, не охладит утомленных солнцем волгоградцев.18 июля ветер станет еще теплее, поменяв направление на восточное и юго-восточное. А в Волгограде столбик термометра будет только подниматься. Если завтра, 16 июля, в областном центре ожидается +35, то 17 будет уже на 1 градус больше. А 18 июля синоптики обещают +37. Такое пекло лучше переживать или в помещениях с кондиционером, или у водоемов.
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