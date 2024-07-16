Происшествия

В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной коровы

Происшествия 16.07.2024 06:37
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16.07.2024 06:37


В селе Горный Балыклей Дубовского района введены ограничения из-за обнаружения бешенства у домашнего скота. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области, смертельный вирус выявили у молодой коровы на одном из подворий. Вполне возможно, что корову покусало зараженное бешенством дикое животное. 
В настоящее время в селе действуют меры по не допущению распространения инфекции. В частности, запрещен ввоз и вывоз домашних животных, снятие шкур с трупов животных, а также оборот кормов и продуктов животноводства. Посещение территории эпизоотического очага также закрыто для посторонних лиц, кроме специалистов ветслужбы. 

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