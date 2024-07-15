Рекордное количество пассажиров обслужил аэропорт Волгограда в день проведения матча за Суперкубок России. Как сообщили V102.RU в пресс-службе воздушной гавани, 13 июля пассажиропоток составил 6 242 человека, из которых 5 468 пассажиров были обслужены на внутренних линиях и 774 на международных.

- В этот день прибыли в регион 3 165 пассажиров, вылетели – 3 077. Всего за сутки было выполнено 48 рейсов. Большая часть пассажиров была обслужена на рейсах московского и питерского направлений – 70%, - сообщили в аэропорту Волгограда.

Высокий пассажиропоток в этот день также был зарегистрирован с Антальей, Сочи и Казанью.