Облкомюстиции вновь опубликовал ТОП редких имён новорожденных волгоградцев





В Волгоградской области региональный комитет юстиции рассказал, какими именами в июне 2024 года волгоградские родители награждали новорожденных чад. Традиционно, более склонны к экстравагантным экспериментам мамы и папы мальчиков. ТОП наиболее редких мужских имён возглавляют непривычные слуху русского человека: Афо, Вито, Гиорги, Мгар, Мерт, Монте, Радим, Севдик-Савелий, Тим.

В свою очередь маленьких красавиц реже всего называли именами: Ассоль, Ива, Луси, Мелитина, Милитея, Тейя, Шам, Эджрин.

Отметим, большинство волгоградцев всё же подходит к выбору имени ребёнка с более консервативных позиций. Родители мальчиков в июне отдавали предпочтение именам: Артём, Александр, Матвей, Михаил, Иван, Максим, Тимофей, Дмитрий. Девочек же нарекали именами: Виктория, Вероника, Анна, Василиса, Милана, Полина.