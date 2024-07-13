Общество

«Идем пешком с Суперкубка»: болельщики в Волгограде запутались в транспортной схеме

Общество 13.07.2024 23:58
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13.07.2024 23:58


Толпы болельщиков, которые вышли со стадиона Волгоград Арена после Суперкубка, направились в северные районы пешком, передает V102.RU.


- Пытались сесть на автобус на остановке «Мамаев курган», но весь транспорт проходит мимо. Идем в Краснооктябрьский район пешком, - сообщили болельщики.

По их словам, они не поняли, как организовано транспортное сообщение.


Ранее в мэрии сообщали, что дополнительные автобусы будут развозить болельщиков в разные районы города с остановок «ЦПКиО» и «Дворец Спорта». 

На подъездах к стадиону все улицы стоят в пробках, особенно в районе ЦПКиО и ТЦ «Европы Сити Молл». Общественный транспорт идет битком. 

Под завязку набились и вагоны электрички, которая повезла болельщиков в Волжский.

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