Толпы болельщиков, которые вышли со стадиона Волгоград Арена после Суперкубка, направились в северные районы пешком, передает V102.RU.





- Пытались сесть на автобус на остановке «Мамаев курган», но весь транспорт проходит мимо. Идем в Краснооктябрьский район пешком, - сообщили болельщики.

По их словам, они не поняли, как организовано транспортное сообщение.





Ранее в мэрии сообщали, что дополнительные автобусы будут развозить болельщиков в разные районы города с остановок «ЦПКиО» и «Дворец Спорта».

На подъездах к стадиону все улицы стоят в пробках, особенно в районе ЦПКиО и ТЦ «Европы Сити Молл». Общественный транспорт идет битком.

Под завязку набились и вагоны электрички, которая повезла болельщиков в Волжский.

