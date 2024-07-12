Общество

С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Шмель» простятся 12 июля

Общество 12.07.2024 08:02
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12.07.2024 08:02


Сегодня, 12 июля, в поселке Ува-Тукля Увинского района Удмуртии проводят в последний путь бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Ивана Пескишева с позывным «Шмель». Печальную новость сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области  Андрей Гимбатов, передает V102.RU.
Иван не служил срочную, однако в время СВО не остался в стороне и пришел защищать Родину в отряд «Бессмертный Сталинград», где, как и мечтал, стал служить в БПЛА-эскадрилье.
 - Талантливый, быстро обучающийся, преданный долгу — он оказался именно там, где больше всего нужен. Приносил максимум пользы, - вспоминает о погибшем Андрей Гимбатов.
Иван погиб на  боевом дежурстве. Депутат Госдумы выразил соболезнование родным «Шмеля» и пообещал, что его вклад в победу не забудется. 
Фото Андрей Гимбатов t.me

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