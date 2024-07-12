С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Шмель» простятся 12 июля

Общество 12.07.2024 08:02
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12.07.2024 08:02
Сегодня, 12 июля, в поселке Ува-Тукля Увинского района Удмуртии проводят в последний путь бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Ивана Пескишева с позывным «Шмель». Печальную новость сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов, передает V102.RU.
Иван не служил срочную, однако в время СВО не остался в стороне и пришел защищать Родину в отряд «Бессмертный Сталинград», где, как и мечтал, стал служить в БПЛА-эскадрилье.
- Талантливый, быстро обучающийся, преданный долгу — он оказался именно там, где больше всего нужен. Приносил максимум пользы, - вспоминает о погибшем Андрей Гимбатов.
Иван погиб на боевом дежурстве. Депутат Госдумы выразил соболезнование родным «Шмеля» и пообещал, что его вклад в победу не забудется.
Фото Андрей Гимбатов t.me
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