



10 июля получила развитие ситуация с публичной просьбой о помощи героя Бахмутской мясорубки Виктора Х., семья которого лишилась квартиры. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, организована процессуальная проверка информации о мошеннических действиях в отношении жены военнослужащего.

В ближайшее время следователям предстоит изучить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, редакция опубликовала историю Владимира и Екатерины Х. накануне. По информации бойца, его семья стала жертвой волгоградской предпринимательницы Анастасии Менжулиной, которая, втёршись в доверие, подговорила семейную пару продать квартиру и вложить вырученные средства в её бизнес. При этом впоследствии возвращать деньги она отказалась. Глава семьи недавно вернулся с зоны проведения СВО в краткосрочный отпуск, однако, вместо отдыха с семьёй, оказался вынужден обивать пороги правоохранительных органов, которые до этого неохотно реагировали на обращения его жены.