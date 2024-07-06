В Котово в дикое пекло пропала вода

- Сегодня у нас почти 40 градусов жары. Когда закончатся эти издевательства? – выходят из себя горожане.
Напомним, несколько дней назад в городе также отключали воду из-за проведения работ на строящемся водопроводе, который должны были построить еще в конце прошлого года. При этом подвоз воды в первый день отключения власти так и не организовали. Так, в затруднительном положении оказалась многодетная семья участника СВО.
При этом, по сообщению жителей, после возобновления подачи ресурса вода пришла не во все дома.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU