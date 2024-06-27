В центре Волгограда вечером 27 июня на два дня перекроют дороги





В Центральном районе Волгограда вечером 27 ноября введут пешеходный режим в связи со стартом молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Для транспорта, в том числе, закроют Нулевую продольную.

По сведениям администрации Волгограда с 20.00 27 июня и до полуночи 29 июня будут проезд транспорта будет запрещен по дорогам на следующих улицах:

ул. Советская в границах от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида,

Нулевая продольная магистраль от ул. Калинина до 7-й Гвардейской и на прилегающих к ней участках улиц 7-й Гвардейской, Краснознаменской, Комсомольской и ул. Ленина также будут закрыты для транспорта с 20.00 27 июня до 24.00 29 июня.

ул. Володарского в границах от ул. Чуйкова до ул. Советской.

Напомним, что пешеходный режим с 09.00 26 июня действует на ул. Чуйкова в Волгограде от ул. Краснознаменской до ул. 13-й Гвардейской.