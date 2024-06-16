Погибшего на Украине 21-летнего волгоградца представили к госнаграде

Погибшего в ходе спецоперации 21-летнего контрактника Кима Барсукова из Камышинского района Волгоградской области посмертно представили к ордену Мужества, сообщает V102.RU со ссылкой на мать героя.

— Вы знаете, Ким был для меня, наверное, как и любой сын для матери, такой маленький ребенок. Спокойный, неконфликтный, он вдруг резко стал взрослым, пошел на срочную в конце 2021 года, там подписал контракт, и буквально через пару месяцев оказался в зоне боевых действий. Я, честно, не ожидала от него таких шагов. Он сначала был артиллеристом, потом назначили штурмовиком, — рассказала Ирина Барсукова, сдерживая слезы.

По словам Ирины Барсуковой, ее сын в зоне СВО быстро нашел контакт с сослуживцами:

— Многие старшие мужики его слушали, уважали, прикипели к нему душой. Однажды он запутался в колючей проволоке, его спас напарник Сергей. Они все время вместе ходили на задания.

Последний раз Ким выходил на связь с родными как раз в день своей гибели — 23 февраля.

— Мы с ним созвонились, праздник же — 23 число — а он такой говорит вдруг, что сегодня выход у них. И обронил фразу: «Я скорей всего не вернусь». Меня как током ударило, — вспоминает Ирина Барсукова. — Его потом три месяца не могли забрать из-под Новомихайловки. Что там произошло — нам так никто и не рассказал.

Напомним, уроженец города Петров Вал погиб 23 февраля 2024 года при выполнении боевой задачи. У военного остались супруга и ребенок.

Фото и коллаж: администрация Камышинского района, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»