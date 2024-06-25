Разбавленное молоко поставили в Волгоградскую область из Краснодара





В Волгоградской области обнаружили фальсифицированную молочную продукцию, которая поставлялась предприятием «Молсырзавод Славянский» из Краснодарского края в социальные учреждения региона. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Россельхознадзора, по результатам исследований в продукции было выявлено не соответствие молочки заявленной жирности.

Так, согласно анализу данных ФГИС «Меркурий», при производстве 2,5% молока общей массой 29 тонн было использовано сырье, которого хватило бы лишь на 13,5 тонн готового продукта. В продукцию также было добавлено еще 102,5 тонн молока неизвестного происхождения.

- В настоящее ведомством в адрес поставщика и производителя фальсифицированной продукции направлены информационные письма о необходимости принять срочные меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации о качестве и безопасности пищевой продукции. Кроме того, проинформировано социальное учреждение о факте фальсификации молока, - пояснили в управлении Россельхознадзора. - Поставщику фальсифицированной продукции объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации

Также о факте фальсифицированной продукции сообщили в Краснодарское УФАС, Роспотребнадзор, в комитеты образования и науки и здравоохранения, а также территориальное управление Россельхознадзора, на территории которого была произведена продукция.