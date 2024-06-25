Ливень с градом обрушился на районы Волгограда





Сегодня утром, 25 июня, на несколько районов Волгограда обрушился сильный ливень и град в сопровождении оглушительных раскатов грома, сообщает V102.RU. По словам жителей Краснооктябрьского и Дзержинского районов, дождевые потоки стремительно заполнили дороги и подтопили балконы.







В Дзержинском районе местные жители после начала непогоды начали закрывать свои окна, поскольку проливной дождь моментально проник в оставленные на проветривание помещения. По сообщениям горожан, ливень затопил проспект Дорожников.

Жители Краснооктябрьского района наблюдали град размером с горох. После десяти минут ливень резко прекратился, оставив после себя лишь небольшую прохладу.

Как сообщают жители, грозовой фронт уже накрыл Ворошиловский и Советский районы Волгограда. В центре города прошедший дождь обошелся без последствий.