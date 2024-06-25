Общество

Ливень с градом обрушился на районы Волгограда

Общество 25.06.2024 10:17
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25.06.2024 10:17


Сегодня утром, 25 июня, на несколько  районов Волгограда обрушился сильный ливень и град в сопровождении оглушительных раскатов грома, сообщает V102.RU. По словам жителей Краснооктябрьского и Дзержинского районов, дождевые потоки стремительно заполнили дороги и подтопили балконы. 




В Дзержинском районе местные жители после начала непогоды начали закрывать свои окна, поскольку проливной дождь моментально проник в  оставленные на проветривание помещения. По сообщениям горожан, ливень затопил проспект Дорожников. 

Жители Краснооктябрьского района  наблюдали град размером с горох. После десяти минут ливень резко прекратился, оставив после себя лишь небольшую прохладу. 

Как сообщают жители, грозовой фронт уже накрыл Ворошиловский и Советский районы Волгограда. В центре города прошедший дождь обошелся без последствий. 

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