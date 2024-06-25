Общество 25.06.2024 10:56
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25.06.2024 10:56
Последствия прошедшего утром 25 июня в Волгограде ливня зафиксировали волгоградцы на Нулевой продольной. Как рассказали V102.RU горожане, дождевые потоки основательно залили трассу.
- Будто на лодке проплыли, - делятся впечатлениями водители, которые проезжали по этой дороге.
Напомним, сегодня в Волгограде прошел сильный ливень. А в Краснооктябрьском районе выпал град. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются и в ближайшие несколько дней.
Видео V102.RU
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