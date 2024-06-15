Рождаемость хронически отстает от смертности в Волгоградской области

В Волгоградской области рождаемость в январе-апреле текущего года упала на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата.

За четыре месяца в регионе родилось 5190 малышей – на 213 меньше прошлогоднего периода.

На этом фоне смертность, наоборот, растет. В январе-апреле скончалось 10967 человек – на 118 или 1,1% больше, чем за четыре месяца 2023 года. Естественная убыль населения за отчетный период составила 5777 человек, в прошлом году – 5446 жителей.

Самую высокую в России рождаемость демонстрируют регионы Северо-Кавказского федерального округа: Чеченская республика – рост 9,5%, республика Дагестан – 7%, Кабардино-Балкарская республика – 6,8%, республика Северная Осетия-Алания – рост 5%.

В Южном федеральном округе в «плюсе» по этому показателю только республика Адыгея – 6,7% и Астраханская область – 2,3%. Самая низкая рождаемость в ЮФО в Калмыкии – падение на 9,5%.

По смертности худший показатель в Севастополе – 9,2%. Самая благополучный в этом плане регион – Калмыкия, где за пять месяцев умерло на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

Младенческая смертность в Волгоградской области с начала года снизилась на 4%. В возрасте до года по различным причинам в январе-апреле умерло 24 ребенка, тогда как в прошлом году этот показатель был больше. Севастополь демонстрирует самую низкую младенческую смертность - снижение составило 80%.