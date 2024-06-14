Остановку у «Волгоград Арены» обнесли сигнальной лентой

Троллейбусную остановку у стадиона «Волгоград Арена» сегодня, 14 июня, обнесли сигнальной лентой. Как сообщает V102.RU, новый квест горожане вынуждены проходить из-за реконструкции трамвайных путей и остановочной платформы.

Напомним, что накануне волгоградцы пробирались к остановке по вспаханному асфальту, булыжникам и щебню, так как дорожек для пешеходов там больше не осталось. На прошлой неделе здесь окончательно демонтировали остановочный павильон, а сегодня остановку и вовсе обнесли сигнальной лентой, огородив от проезжей части. Недоумевающие пассажиры в ожидании транспорта теперь группируются возле электронного табло, которое пока еще остается на месте.

- Остановка там есть, она не закрыта, - заверили V102.RU в городском центре управления пассажирскими перевозками. - Транспорт у «Волгоград Арены» в сторону Краснооктябрьского района останавливается.

Где ожидать троллейбусы волгоградцам - до сигнальной линии, возле нее или где-то поблизости - в центре управления пассажирскими перевозками не уточнили.

- На остановке «Волгоград Арена» по направлению движения в сторону Краснооктябрьского района вместо демонтированной конструкции будет смонтирован новый павильон в едином стиле с остальными, устанавливаемыми в настоящее время на линии СТ. На время проведения работ остановочная площадка перенесена за пешеходный переход на 50 метров в сторону ул. им. Зайцева, - сообщили в администрации Волгограда.

Знают ли об этом водители общественного транспорта, в мэрии не уточнили.