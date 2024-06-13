В Волгоград приехали новые мусоровозы-«силачи»

Общество 13.06.2024 17:45
0
13.06.2024 17:45
Волгоградский автопарк специализированной техники регионального оператора «ЭкоЦентр» пополнился тремя единицами крупнотоннажных мусоровозов.
- Новые мусоровозы усилят работу по вывозу отходов в северной части Волгограда, Волжского и в Городище. Они произведены российским заводом-изготовителем и отличаются увеличенным объемом бункера-накопителя, высоким коэффициентом прессования и грузоподъемностью, - сообщили в пресс-службе регоператора.
Комбинированные машины будут забирать как твердые коммунальные отходы из евроконтейнеров, так и крупногабаритные из бункеров. За один рейс машина сможет вмещать содержимое 120 мусорных контейнеров. Это почти в полтора раза больше вывозимых отходов.
В связи с приходом новой техники региональный оператор по обращению с ТКО приглашает на работу водителей категории С.
В Волгоградской области за развитие экономики наградят сотрудников ВолгГМУ13.06.2024 16:47
Общество 13.06.2024 16:47
«В медицине нет случайных людей»: интервью с руководителем волгоградского медцентра13.06.2024 15:44
Общество 13.06.2024 15:44
Отбил гранату головой: истории чудесных спасений рассказали награжденные медалями бойцы СВО13.06.2024 15:16
Общество 13.06.2024 15:16
«Царицынская опера» принимает «Большие гастроли»13.06.2024 13:56 Реклама
Общество 13.06.2024 13:56 Реклама
Град, ливни и грозовой шторм: опасное погодное комбо ожидается в Волгоградской области13.06.2024 12:40
Общество 13.06.2024 12:40
В Котельниково подрядчик получил «чёрную метку» за срыв строительства нового ФОКа13.06.2024 10:37
Общество 13.06.2024 10:37
Флешмобы, автопробеги и концерты — какие мероприятия провела ЕР 12 июня13.06.2024 10:13
Общество 13.06.2024 10:13
На проспекте Жукова в Волгограде пробился мощный фонтан13.06.2024 07:51
Общество 13.06.2024 07:51
ЦГМС: волгоградцев ждут ливни с грозами при +38º13.06.2024 06:35
Общество 13.06.2024 06:35
«Мы вас даже не видим»: жильцы аварийного дома-«призрака» четыре дня сидят без воды на юге Волгограда12.06.2024 21:15
Общество 12.06.2024 21:15
В Волгограде из машин в цветах флага выстроили слово «Россия»12.06.2024 19:29
Общество 12.06.2024 19:29
Озвучены сроки перекрытия улицы Глазкова в центре Волгограда12.06.2024 17:53
Общество 12.06.2024 17:53
Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области12.06.2024 16:03
Общество 12.06.2024 16:03
«Даже котейка проснулась»: волгоградцы обсуждают ночной гул в соцсетях12.06.2024 15:51
Общество 12.06.2024 15:51
В Волгоград 30 июня прибудет недавно обретенный список Казанской иконы Божией Матери12.06.2024 14:55
Общество 12.06.2024 14:55