В Волгоград приехали новые мусоровозы-«силачи»





Волгоградский автопарк специализированной техники регионального оператора «ЭкоЦентр» пополнился тремя единицами крупнотоннажных мусоровозов.

- Новые мусоровозы усилят работу по вывозу отходов в северной части Волгограда, Волжского и в Городище. Они произведены российским заводом-изготовителем и отличаются увеличенным объемом бункера-накопителя, высоким коэффициентом прессования и грузоподъемностью, - сообщили в пресс-службе регоператора.









Комбинированные машины будут забирать как твердые коммунальные отходы из евроконтейнеров, так и крупногабаритные из бункеров. За один рейс машина сможет вмещать содержимое 120 мусорных контейнеров. Это почти в полтора раза больше вывозимых отходов.

В связи с приходом новой техники региональный оператор по обращению с ТКО приглашает на работу водителей категории С.