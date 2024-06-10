В парке Волгограда в День России развернут 100-метровый триколор





В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) 12 июня развернут 100-метровый триколор. Так по традиции жители города-героя и его гости отметят государственный праздник.

– Празднование Дня России в ЦПКиО начнется в 10:00 с забега. К участию приглашаются мужчины, женщины, мальчики и девочки - бегунам предстоит преодолеть участок в 1 км, – рассказали в парке, уточним, что главным атрибутом в этот день будет флаг России.

Кроме того, на территории парка 12 июня состоятся автозвуковое шоу и русские забавы: народный жим, подъем штанги, кроссфит. Проверить знания по истории России гости ЦПКиО смогут во время тематического квиза, который будет проходить на автодроме.

Флешмоб с разворачиванием 100-метрового флага стартует под Гимн России в ЦПКиО в 18.00. Принять в нем участие сможет любой желающий.