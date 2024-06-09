Общество

В Волгограде на Тулака скотчем отремонтировали ограждение автомобильного моста

Общество 09.06.2024 21:29
0
09.06.2024 21:29


В Волгограде продолжают находить достойное применение одному из самых востребованных изобретению человечества — скотчу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, вслед за облицовкой памятника на братской могиле защитников Сталинграда, неизвестные с помощью скотча «отремонтировали» покосившееся ограждение автомобильного моста на территории микрорайона Тулака.

На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям, запечатлён путепровод к железнодорожному переезду. Ранее сооружение активно эксплуатировалось, однако после завершения строительства автомобильного туннеля проезд здесь был перекрыт. Сейчас путепровод по-прежнему используется, правда, исключительно пешеходами.


Как раз таки ограждение пешеходного тротуара и было запечатлено очевидцами. Массивные перила покосились и с одной из сторон были зафиксированы с помощью клейкой ленты.

- Как тебе такое, Илон Маск, — иронизируют в одном из городских Telegram-каналов волгоградцы.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку информации о ремонте с помощью скотча памятника «Лог смерти», установленном в Краснооктябрьском районе на братской могиле воинов 95-й стрелковой дивизии.

Фото: Жесть. Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.06.2024 19:08
Общество 09.06.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 18:43
Общество 09.06.2024 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 18:04
Общество 09.06.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 17:19
Общество 09.06.2024 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 16:25
Общество 09.06.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 15:40
Общество 09.06.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 14:08
Общество 09.06.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 13:24
Общество 09.06.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 12:33
Общество 09.06.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 12:06
Общество 09.06.2024 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 10:39
Общество 09.06.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 10:03
Общество 09.06.2024 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 09:59
Общество 09.06.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2024 08:00
Общество 09.06.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2024 22:18
Общество 08.06.2024 22:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
В Волгограде на Тулака скотчем отремонтировали ограждение автомобильного мостаСмотреть фотографии
20:43
В Волжском водитель «Жигулей» устроил дрифт на оживлённом перекрёсткеСмотреть фотографии
20:11
Волгоградец под покровом ночи порезал колеса трех автомобилей: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Выстоял в страшных боях, но не выдержал большой стройки: как жил исчезнувший с лица земли поселок РынокСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области опубликован ТОП редких имён новорожденныхСмотреть фотографии
18:04
Золотой метр: в России на четверть подорожала стоимость квартир в новостройкахСмотреть фотографии
17:19
«Светлые волосы и голубые глаза»: подозрительный мужчина со сладостями напугал жителей УрюпинскаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
Бастрыкин потребовал проверить условия проживания многодетной семьиСмотреть фотографии
16:55
Под Волгоградом вернули в интернат четырёх убежавших девочек-подростковСмотреть фотографии
16:25
Под Волгоградом село Горноводяное десять дней выживает без водоснабженияСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде на благоустройство территории онкодиспансера потратят 46 млн рублейСмотреть фотографии
14:43
Волгоградский «Ротор» проведет подготовку к матчу с «Новосибирском» на выездеСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде новая рабочая неделя начнётся с 6-балльной магнитной буриСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде ищут родных потерявшей дорогу домой 90-летней бабушкиСмотреть фотографии
13:14
Закупились водой и продуктами: в Дубовке заметили сбежавших из детдома подростковСмотреть фотографии
12:33
Не прошло и 18 лет: в России пообещали синхронизировать школьную программу с заданиями ЕГЭСмотреть фотографии
12:06
Временную схему движения введут на трассе через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
11:35
В Волжском разыскивают водителя, сбившего школьника на ул. ХарламоваСмотреть фотографии
11:11
Пропавшего велосипедиста нашли повешенным на дереве под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
В ГАИ назвали виновника жесткого ДТП на перекрестке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:39
Волгоградка рассказала, как в 15 лет заработала первые 100 тысячСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцам посоветовали каждый час уходить на отдых из-за жарыСмотреть фотографии
09:59
«Это нужно просто пережить»: энтомолог рассказала, почему в Волгограде нельзя вытравить всю мошкуСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде отремонтируют разрушающееся общежитие чулочно-трикотажной фабрикиСмотреть фотографии
23:37
Бастрыкин поручил СУ СК расследовать массовое ДТП с дагестанским автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:18
Волгоградцы сообщают о массовом сбое в работе TelegramСмотреть фотографии
22:04
Легенда волгоградского футбола уйдет с поста главного тренера «Краснодара-2»Смотреть фотографии
21:56
Новая неделя испытает волгоградцев жарой до +37º и магнитной бурейСмотреть фотографии
21:28
Денис Бояринцев: Приложим все усилия для выхода «Ротора» в Первую лигуСмотреть фотографии
20:50
В Волжском Mercedes опрокинул легковушку на крышу в ДТП на перекрестке: видеоСмотреть фотографии
 