В Волгограде на Тулака скотчем отремонтировали ограждение автомобильного моста





В Волгограде продолжают находить достойное применение одному из самых востребованных изобретению человечества — скотчу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, вслед за облицовкой памятника на братской могиле защитников Сталинграда, неизвестные с помощью скотча «отремонтировали» покосившееся ограждение автомобильного моста на территории микрорайона Тулака.

На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям, запечатлён путепровод к железнодорожному переезду. Ранее сооружение активно эксплуатировалось, однако после завершения строительства автомобильного туннеля проезд здесь был перекрыт. Сейчас путепровод по-прежнему используется, правда, исключительно пешеходами.





Как раз таки ограждение пешеходного тротуара и было запечатлено очевидцами. Массивные перила покосились и с одной из сторон были зафиксированы с помощью клейкой ленты.

- Как тебе такое, Илон Маск, — иронизируют в одном из городских Telegram-каналов волгоградцы.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку информации о ремонте с помощью скотча памятника «Лог смерти», установленном в Краснооктябрьском районе на братской могиле воинов 95-й стрелковой дивизии.

Фото: Жесть. Волгоград / t.me