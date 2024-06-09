В Волгограде ищут родных потерявшей дорогу домой 90-летней бабушки





Сегодня, 9 июня, в микрорайоне Спартановка в Тракторозаводском районе Волгограда обнаружили 90-летнюю пенсионерку, забывшую дорогу домой. Как сообщили V102.RU неравнодушные местные жители, пожилая волгоградка стояла возле дома №26 по улице Николая Отрады.

- Мы с отцом заметили, что бабушка растерянно стоит и немного пошатывается, решили подойти и спросить, что стряслось. Она представилась Анной и сказала, что ей 90 лет. Оказалось, что ей стало плохо из-за жары, а дорогу до дома не помнит, - сообщила корреспонденту информагентства местная жительница Алена.

Девушка вместе с отцом вызвала скорую помощь, которую они вместе с пенсионеркой ожидают возле дома №26.

Если вы являетесь родственником или знаете где проживает пенсионерка, просим обратиться по телефону: + 8 927-543-43-44.

Фото: ДТП и ЧП Волгоград / Telegram