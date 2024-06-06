Происшествия

В Волгограде неизвестные спалили заброшку на Тулака

Происшествия 06.06.2024 08:03
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06.06.2024 08:03


В Советском районе Волгограда накануне произошел пожар на территории строительно-оптовой базы на Тулака. 

— 5 июня в 19.25 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемом трехэтажном здании, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — На первом этаже в комнате размером пять на шесть метров горел мусор на площади 30 квадратных метров. Расчеты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.41.

Как уточнили в спасательном ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

Напомним, что на оптовой базе Тулака в феврале 2024 года огонь уничтожил складские помещения на площади в 920 «квадратов». 

Фото: архив ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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