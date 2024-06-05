Общество

Волгоградскую апсайклинг коллекцию одежды представят на неделе моды в Астрахани

Общество 05.06.2024 12:05
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05.06.2024 12:05


В Волгограде студенты технологического колледжа совместно с регоператором «ЭкоЦентр» реализовали проект по созданию коллекции одежды с элементами вторичного сырья. Модные эко-наряды были созданы заботливыми руками девушек-студентов из старых бабушкиных платков в эко и этно-стиле для Каспийской недели моды в Астрахани, сообщает V102.RU. 
Проект «Волонтерский клуб «Творим вместе» на базе колледжа, который занимался пошивкой костюмов, благодаря победе во Всероссийском конкурсе молодежных проектов смог приобрести новое оборудование для создания коллекции. 



– На средства гранта была приобретена для пошива одежды электронная вышивальная машина, которой не было в нашем колледже. Сейчас мы ее осваиваем и надеемся, что в дальнейшем сможем ее эксплуатировать вполную меру, – призналась преподаватель Волгоградского технологического колледжа Ольга Зевакина. – Также куплена швейная машина и новая обметывающая машинка. Это новое оборудование, которое имеет большую скорость и высшее качество выполнения работ. Студентам стало намного интереснее работать на нем. 

Коллекция производилась студентами с помощью популярной технологии апсайклинга, которая предполагает вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала и увеличения их ценности. В компании регоператора подчеркивают, что данный тренд как нельзя лучше идет в ногу со временем и идеей сохранения окружающей среды.
– Вместе с колледжем мы не в первый раз проводим подобные акции. Мы хотели показать и привлечь внимание жителей нашего города к идее того, что вещам всегда можно дарить новую жизнь, – заявил заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев. – Сотрудники и все неравнодушные лица компании принесли старые платки и другие вещи, которыми уже не пользуются, для создания нашей замечательной коллекции. Чем меньше мы образуем отходов, тем лучше для нашей экологии. 
В общей сложности, по словам участников проекта, над созданием платьев молодые волгоградцы трудились чуть более 6 месяцев - с января по июнь нынешнего года. Уже в сентябре коллекция отправится на площадку Каспийской недели моды в Астрахани.

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