



Оператор и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» объявляют о старте приема заявок на ежегодный конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Лидеры социальных проектов для детей, подростков и молодежи смогут получить гранты, а также экспертную и информационную поддержку в развитии своих инициатив.

Конкурс «Навстречу импакт-стартапам» направлен на поиск и поддержку социальных предпринимателей, которые заметили социальную проблему детства и предложили инновационный способ ее решения. Заявки принимаются от проектов на ранних стадиях развития: участники могут описать идею проекта, предоставить его прототип или предложить на конкурс уже реализованную инициативу, работающую не более трех лет.

Заявки от социальных проектов принимаются в четырех номинациях:

• «Запускаю продажи». Основной источник дохода проекта – реализация товаров или услуг. Проект работает или планирует работать в одном или нескольких населенных пунктах, где проживает более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 750 000 рублей.

• «Начинаю с фандрайзинга». Основной источник дохода проекта – пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.

• «Лучший цифровой проект». Проект, где для решения заявленной социальной проблемы используются интернет-технологии. Финалисты смогут получить грант до 550 000 рублей.

• «Локальный проект». Проект работает в населенном пункте, где проживают менее 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.

Цель конкурса – создать систему поддержки социального предпринимательства в России. Финалисты получают грант на развитие своего проекта от Tele2 и фонда «Навстречу переменам», а также приглашаются в «Инкубатор» – долгосрочную программу профессионального развития стартапов. В рамках «Инкубатора» лидеры социальных проектов в течение 1-3 лет развивают своей проект по персональной траектории, пользуясь поддержкой менторов, бизнес-экспертов и единомышленников. Полуфиналисты также приглашаются к участию в образовательном курсе.

. Подать заявку на участие в конкурсе можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте

Кира Кирюхина, директор по корпоративным коммуникациям Tele2:

— Как социально ответственный бизнес Tele2 стремится поддерживать предпринимателей, которые разделяют ценности компании. Платформа конкурса «Навстречу импакт-стартапам» предоставляет нам такую возможность. В этом году, помимо традиционной грантовой поддержки участников конкурса, наш фокус внимания был направлен на более качественное вовлечение экспертов Tele2 в работу с социальными проектами. Мы верим, что бизнес-подход позволяет добиться значимых результатов в решении социальных проблем общества, и создаем соответствующую систему поддержки.

Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»:

— 12 лет подряд мы работаем над тем, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность для раскрытия своего потенциала. В этом помогают лидеры социальных изменений, которые ежегодно участвуют в наших программах и предлагают инновационные решения по улучшению жизни детей и молодежи. За время проведения конкурса мы с Tele2 накопили достаточно опыта, опробовали множество инструментов, чтобы выявить наиболее эффективный способ помощи социальным стартапам: вместе с нами они переходят с одной ступени развития на другую, достигают финансовой устойчивости и масштабируют социальный эффект. Результаты говорят сами за себя. Согласно исследованиям, 82% наших выпускников продолжают свою работу после завершения программы, 41% участников смогли масштабироваться в другие города и регионы.

Фото Tele2

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