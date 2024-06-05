Общество

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержат инновационные идеи по улучшению жизни детей

Общество 05.06.2024 13:24 Реклама
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05.06.2024 13:24 Реклама


Оператор и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» объявляют о старте приема заявок на ежегодный конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Лидеры социальных проектов для детей, подростков и молодежи смогут получить гранты, а также экспертную и информационную поддержку в развитии своих инициатив.
Конкурс «Навстречу импакт-стартапам» направлен на поиск и поддержку социальных предпринимателей, которые заметили социальную проблему детства и предложили инновационный способ ее решения. Заявки принимаются от проектов на ранних стадиях развития: участники могут описать идею проекта, предоставить его прототип или предложить на конкурс уже реализованную инициативу, работающую не более трех лет. 
Заявки от социальных проектов принимаются в четырех номинациях:
«Запускаю продажи». Основной источник дохода проекта – реализация товаров или услуг. Проект работает или планирует работать в одном или нескольких населенных пунктах, где проживает более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 750 000 рублей.
«Начинаю с фандрайзинга». Основной источник дохода проекта – пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.
«Лучший цифровой проект». Проект, где для решения заявленной социальной проблемы используются интернет-технологии. Финалисты смогут получить грант до 550 000 рублей.
• «Локальный проект». Проект работает в населенном пункте, где проживают менее 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.
Цель конкурса – создать систему поддержки социального предпринимательства в России. Финалисты получают грант на развитие своего проекта от Tele2 и фонда «Навстречу переменам», а также приглашаются в «Инкубатор» – долгосрочную программу профессионального развития стартапов. В рамках «Инкубатора» лидеры социальных проектов в течение 1-3 лет развивают своей проект по персональной траектории, пользуясь поддержкой менторов, бизнес-экспертов и единомышленников. Полуфиналисты также приглашаются к участию в образовательном курсе.
Подать заявку на участие в конкурсе можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте.
Кира Кирюхина, директор по корпоративным коммуникациям Tele2:
Как социально ответственный бизнес Tele2 стремится поддерживать предпринимателей, которые разделяют ценности компании. Платформа конкурса «Навстречу импакт-стартапам» предоставляет нам такую возможность. В этом году, помимо традиционной грантовой поддержки участников конкурса, наш фокус внимания был направлен на более качественное вовлечение экспертов Tele2 в работу с социальными проектами. Мы верим, что бизнес-подход позволяет добиться значимых результатов в решении социальных проблем общества, и создаем соответствующую систему поддержки.
Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»:
— 12 лет подряд мы работаем над тем, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность для раскрытия своего потенциала. В этом помогают лидеры социальных изменений, которые ежегодно участвуют в наших программах и предлагают инновационные решения по улучшению жизни детей и молодежи. За время проведения конкурса мы с Tele2 накопили достаточно опыта, опробовали множество инструментов, чтобы выявить наиболее эффективный способ помощи социальным стартапам: вместе с нами они переходят с одной ступени развития на другую, достигают финансовой устойчивости и масштабируют социальный эффект. Результаты говорят сами за себя. Согласно исследованиям, 82% наших выпускников продолжают свою работу после завершения программы, 41% участников смогли масштабироваться в другие города и регионы.
Фото Tele2
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