Не осталось и следа: власти Жирновска отчитались о ликвидации утечки нефтепродуктов





Власти Жирновского района отреагировали на публикацию ИА «Высота 102» о повреждении трубопровода, связанного с добычей нефти. Как ранее сообщала редакция, из-за аварии автолюбители, проезжающие по дороге к Александровскому сельскому поселению, стали свидетелями необычных фонтанирующих источников.

Как пояснили глава района, происшествие действительно имело место быть, но авария была устранена ещё несколько недель назад. Более того, последствия загрязнения почвы были также оперативно ликвидированы специалистами. Загрязнённый грунт вывезен для дальнейшего обезвреживания.

- На текущий момент ничего не напоминает об утечке. Специалисты зачистили всё до последнего сантиметра, — рассказал редакции директор районной Единой диспетчерской службы Владимир Егоров.

Отметим, свои слова сотрудники администрации проиллюстрировали фотографией с места, где ранее произошёл разлив.

Фото: Владимир Егоров