Общество

Новая неделя испытает волгоградцев жарой до +38º и магнитной бурей

Общество 03.06.2024 11:05
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03.06.2024 11:05


В Волгоградской области новая неделя станет настоящим испытанием для горожан и гостей города. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, столбики термометров уверенно поползут вверх до буквально испепеляющих +38 градусов. 

— Во вторник, 4 июня, по области осадки маловероятны. Ветер юго-западного направления 7-12 м/с. Ночью за окном +15...+20º, в дневные часы воздух раскалится до +30...+35º, — рассказали информагентству в областном гидрометцентре. — В среду, 5 июня, в ночной период без существенных осадков, а вот после обеда местами вероятны небольшие дожди с грозами. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с. Ночью +16...+21º, днем +30...+35º, местами температура составит до +38º.

В Волгограде в начале недели установится облачная с прояснениями погода.

— 4 июня по городу сильные осадки исключены. Ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Ночью по городу +17…+19º, днем +31...+33º, — уточнили в ЦГМС. — 5 июня в городе на Волге будет сухо и жарко. Ветер западного направления 7-12 м/с. В ночные часы +18…+20º, днем +33...+35º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 3 по 9 июня установится малооблачная погода с небольшими осадками со среды по пятницу. Самым теплым днем на новой неделе окажется четверг. Дневная температура в эти сутки составит +35 градусов. Относительно прохладным относительно других дней выдастся суббота. После обеда температура не поднимется выше +28 градусов. Ночные температуры на неделе в среднем не опустятся ниже +19 градусов. Волгоградцев предупреждают о небольших геомагнитных возмущениях силой пять баллов. Фон будет нестабильным во вторник. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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