В офисе ТРЦ Волгограда нашли мертвой менеджера

В Советском районе Волгограда в офисном помещении найдена мертвой 32-летняя сотрудница одной из компаний. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, рядом с трупом обнаружена пустая упаковка из-под таблеток.

— Все произошло накануне в районе восьми часов вечера. Внезапно одной из работниц стало плохо с сердцем. Скончалась на глазах у коллег, — рассказал источник.

Как стало известно журналистам информагентства, инцидент произошел в ТРЦ «Акварель» на проспекте Университетском, 107. Женщина работала менеджером по продажам в магазине Hoff.

Напомним, под Волгоградом на стоянке у кафе в фуре нашли труп мужчины.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»