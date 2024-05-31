Происшествия

В офисе ТРЦ Волгограда нашли мертвой менеджера

Происшествия 31.05.2024 19:35
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31.05.2024 19:35


В Советском районе Волгограда в офисном помещении найдена мертвой 32-летняя сотрудница одной из компаний. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, рядом с трупом обнаружена пустая упаковка из-под таблеток. 

— Все произошло накануне в районе восьми часов вечера. Внезапно одной из работниц стало плохо с сердцем. Скончалась на глазах у коллег, — рассказал источник. 

Как стало известно журналистам информагентства, инцидент произошел в ТРЦ «Акварель» на проспекте Университетском, 107. Женщина работала менеджером по продажам в магазине Hoff. 

Напомним, под Волгоградом на стоянке у кафе в фуре нашли труп мужчины. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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