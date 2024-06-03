Не опять, а снова: жители Краснослободска требуют вернуть автобусные маршруты №№138 и 172





Жители города Краснослободск Волгоградской области пожаловались на невозможность уехать на работу и обратно домой из-за нехватки автобусных маршрутов. Как сообщили V102.RU местные жители, единственная оставшаяся маршрутка №174, которая ежедневно курсирует между областным центром и Краснослободском, перестала справляться с пассажиропотоком из-за увеличения населения еще несколько лет назад. Однако, вместо того, чтобы добавить новые маршруты, чиновники решили вовсе отменить два старых.

Пассажиры уверены, что пока власти не возобновят работу маршрутов №№138 и 172, транспортный коллапс будет лишь ухудшаться.

- Еще до ликвидации автобусных маршрутов были заметны определенные проблемы с транспортом. Мы ежедневно, как селедки в банке, нагружались в машины, где невозможно ни пошевелиться, ни вздохнуть, чтобы доехать до работы, - пожаловались жители региона. - Сейчас ситуация выглядит еще плачевнее. Мы встаем за 2-3 часа до работы, чтобы успеть первыми встать на остановке и хоть как-то влезть в машину. А кто не смог набиться в переполненную маршрутку, вызывает такси за космическую сумму, чтобы просто успеть добраться до работы.

Как отмечают жители, за несколько лет население города увеличилось более чем в три раза, с 15 до 50 тысяч, а транспорт, в свою очередь, наоборот сократился вдвое. Почему простую арифметику не берут во внимание чиновники, люди не понимают.

- В прошлом году обращались в областной комитет транспорта с просьбой вернуть маршруты. Нам пообещали решить проблему после того, как появятся новые автобусы. Автобусы теперь есть, а у комитета появилась новая отговорка, - сообщают слободчане. - Теперь все валят на отсутствие водителей, мол, никто не хочет идти на работу. Так вы сделайте нормальную зарплату - и все пойдут к вам.

На запрос информагентства в областном комитете транспорта, в свою очередь, заявили, что проблем с транспортом у жителей Краснослободска быть не может, поскольку ежедневно на линию выходят более 70 автобусов.

- Вместо отмененного еще в 2015 году маршрута №172 был организован другой — № 174. Ежедневно на линию выходят 62 автобуса малого класса. Маршрут № 138Т продолжает работать, его не отменяли - ежедневно по нему следуют 6 автобусов малого класса, - пояснили в комитете.

Также чиновники отмечают, что помимо двух основных маршрутов, работают также 4 альтернативных - №№ 146, 152Т, 146№, № 246.

- Так, в Волгоград от остановки «ПМК-41» следуют межмуниципальные маршруты № 146 «Волгоград (автовокзал) – Волжский (магазин «Стимул»)» (автобусы среднего класса); № 152Т «Волгоград (Речпорт) – х. Тумак (Среднеахтубинский р-н)» (автобусы малого и среднего класса); № 156Т «Волгоград (пл. Ленина) – х. Клетский» (автобусы малого класса); № 246 «Волжский (ТЦ «Волжский Пассаж») – Волгоград (ВОСР Тулака) через р.п. Средняя Ахтуба» (автобусы малого класса), - уточняет в комитете.

Кроме того, уточняют в комитете, на всех вышеуказанных маршрутах полностью укомплектован кадровый состав водителей. Специалистами ведется постоянный мониторинг, и при необходимости будут приниматься меры по изменению транспортного обслуживания на маршрутах.

