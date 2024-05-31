В Камышине директору учебного учреждения грозит 6-летний срок за экскурсию по центру собаководства





В Камышине прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя предприятия дополнительного профессионального образования. Директор предоставил в центр занятости липовые сертификаты о прохождении сотрудниками местной станции по борьбе с болезнями животных курсов повышения квалификации.

- Весной 2020 года обвиняемый представил в ГКУ ЦЗН города Камышина подложные документы якобы о проведенном организацией дополнительном профессиональном образовании в отношении 11 сотрудников ГБУ ВО «Камышинская районная станция по борьбе с болезнями животных» по программе «Организация профилактических мероприятий и современные способы борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных и птиц». Однако фактически работникам ветеринарии провели лишь обзорную экскурсию по центру собаководства. Дополнительная профессиональная подготовка с проверкой полученных знаний не осуществлялась, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Поддельные документы помогли руководителю получить из бюджета компенсацию якобы имевших место затрат на обучение размером в 300 тыс. рублей.

Несмотря на все установленные следствием обстоятельства, руководитель предприятия свою вину не признал, однако при этом согласился компенсировать государству нанесённый ущерб.

Отметим, в настоящее время уголовное дело направлено в Камышинский городской суд. В рамках ч. 3 ст. 159 УК РФ обвиняемому грозит до 6 лет тюрьмы.