Под Волгоградом вспыхнул деревянный частный дом: видео





Сегодня днем, 31 мая, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по региону, возгорание произошло на участке площадью 15 на 5 метров. Видеокадры с места пожара очевидцы выложили в местном телеграм-канале.







- В 12:09 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городе Краснослободск. Горел деревянный дом по всей площади, - уточнили в ведомстве. - Пожарные расчеты 50-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:43.

Причина пожара устанавливается.

Видео: Волгоград / Telegram