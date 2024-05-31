Волгоградские отельеры массово избавляются от гостиничного бизнеса





В Волгоградской области выставлены на продажу ещё два крупных гостиничных комплекса. Как сообщает ИА «Высота 102», в разгар туристического сезона от объектов решили избавиться владельцы гостиницы «Mega space» в Волжском, а также VIP-недостроя в живописнейшем месте на берегу Волги в районе Краснослободска.

Гостиница «Mega space» выставлена на продажу волгоградской компанией «Веста», специализирующейся на реализации недвижимого имущества. Объект включает в себя 17 номеров на 30 человек, сауну, ресторан площадью 500 кв. метров, прачечную и помещения для охраны.

Вместе с отелем владельцы продают и находящийся по близости ночной клуб «VS club» вместимостью 2000 человек, здание для организации банкетов, летнюю кухню и уличный ресторан на 250 посадочных мест. Кроме того, на территории гостиницы имеется собственный пляж с искусственным покрытием. Всё хозяйство владельцы оценили в 200 млн рублей.

Аппетиты собственников отеля в Краснослободске на первый взгляд выглядят немного скромнее, однако и перечень реализуемого имущества здесь на порядок меньше. Всего за 113,9 млн рублей любой желающий может стать владельцем пятиэтажной гостиницы квартирного типа в элитном месте на берегу Волги с видом на Центральную набережную Волгограда.

В шестиэтажном здании оборудованы 59 квартир. Общая площадь помещений — 3,7 тыс. кв. метров. Один маленький нюанс — судя по фотографиям, внутренние помещения находятся без чистовой отделки. По информации владельцев, сооружение, расположенное на берегу Волги, подключено к централизованным сетям и имеет всю разрешительную документацию.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Волжском от бизнеса решили избавиться владельцы гостиницы «Ахтуба». Знаменитая высотка была выставлена на продажу всего за 140 млн рублей.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»