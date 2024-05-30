В Волгоградской области лето начнется с магнитной бури





31 мая и 1 июня Земля окажется во власти солнечного ветра. Как сообщает ИА «Высота 102», недавняя вспышка на светиле привела к выбросу солнечной массы, которая на исходе месяца настигнет нашу планету, вызвав 12-часовую магнитную бурю.

По уточнённому прогнозу учёных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитная буря начнётся 31 мая в 18:00, а закончится 1 июня в 12:00. Пик геомагнитной активности придётся на полночь. В это время буря достигнет 6 баллов из 9 возможных.

Согласно другой классификации бури присвоен индекс G2, которым обозначаются магнитные бури средней силы. Такого рода геомагнитные возмущения могут вызывать проблемы с сетями электроснабжения, сбои в работе спутников, отвечающих за связь и геолокацию, а также приводить к появлению полярных сияний, однако лишь в северных широтах.

Отметим, магнитную бурю вызвала вспышка на Солнце X-уровня, произошедшая вечером 29 мая. В настоящее время учёные продолжают отслеживать ситуацию. Сила, с которой магнитная буря ударит по земле, во многом зависит от количества выброшенного солнечного вещества, а также его траектории движения. По текущему прогнозу специалисты рассчитывают, что солнечный ветер заденет землю лишь по касательной.