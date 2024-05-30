Губернатор открыл оборонно-спортивный лагерь «Авангард» под Волгоградом





30 мая в Среднеахтубинском районе Волгоградской области открылся оборонно-спортивный лагерь «Авангард». Как сообщает ИА «Высота 102», участниками первой смены стали 650 подростков из населённых пунктов региона, ребята из Белгородской области, а также четырёх новых регионов России. Оснащение лагеря сегодня смог лично оценить губернатор Андрей Бочаров.





Оборонно-спортивный лагерь «Авангард» был создан на территории возвращённой в собственность региона спортивной школы «Юный ястреб». Здесь на участке площадью порядка 10 га разместились жилые корпуса вместимостью 200 человек, а также комфортный палаточный городок. Кроме того, перед открытием лагеря здесь были оборудованы образовательный блок, состоящий из 8 учебных классов, 4 купольных шатра для лекций и мастер-классов, тактическое поле с инженерными заграждениями, открытые тиры, плац.





Отдельно специалисты позаботились о создании условий для физического развития ребят. На территории лагеря размещены две многофункциональные спортплощадки, уличные тренажёры и верёвочный городок.

Для организации досуга обустроены современная сцена с трибунами, арт-площадь, 3 парковые зоны, Аллея Победы с инфостендами, посвященными легендарным военачальникам России.

Также здесь оборудованы современная столовая, административный блок, медпункт и банно-прачечный комплекс.





- В предстоящий летний период работа лагеря будет организована в 4 смены по 21 день каждая. Провести время в «Авангарде» смогут учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе юнармейцы, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов Волгоградской области, а также подростки из 5 регионов России — Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР. Путевки для детей бесплатные, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Отметим, современная площадка для отдыха и патриотического воспитания школьников была создана в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». В основу лагеря лёг передовой опыт Минобороны России по подготовке молодых людей к службе в армии.

Фото: пресс-службе администрации Волгоградской области