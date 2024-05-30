Ростовчанин отсудил у BiBi.Car в Волгограде полмиллиона рублей





Житель Ростова-на-Дону отсудил у каршеринговой компании в Волгограде больше полумиллиона рублей убытков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Центрального районного суда, крупную сумму денег ростовчанину пришлось потратить на ремонт автомобиля Volkswagen Polo, который он предоставил в аренду каршерингу.

– Между истцом и ООО «БИ-БИ.КАР» был заключен договор аренды транспортного средства, по которому истец передал транспортное средство в аренду, а ответчик взял обязательства по внесению арендных платежей. Когда истцу был возвращен автомобиль от ответчика, на нем были выявлены повреждения. В соответствии с экспертным заключением стоимость устранения недостатков составила 571 400 рублей. В связи с этим мужчина обратился в суд с требованием о возмещении убытков, – говорится в материалах дела.

В ходе рассмотрения дела после судебной экспертизы житель Ростова-на-Дону уточнил требования и попросил суд взыскать с BiBi.Car убытки в размере 534 511 рублей.

По итогу разбирательств Центральный районный суд взыскал с каршеринговой фирмы в пользу владельца иномарки 534 511 рублей, а также более 30 тысяч рублей, которые мужчина потратил на проезд до Волгограда и на представителя.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.