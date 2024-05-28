Жителям двух домов в Волгограде существенно уменьшили квартплату

С 1 июня текущего года собственники помещений в двух многоквартирных домах в Волгограде не будут получать квитанции об оплате капремонта, передает V102.RU.

Как сообщили в региональном фонде капремонта, взносы больше не будут начисляться для дома №24 по ул. Саушинская в Красноармейском районе и №11б по ул. Пугачевская в Ворошиловском районе.

- Основанием для исключения дома из региональной программы капитального ремонта послужили постановления администрации Волгограда о признании МКД аварийными и подлежащим сносу и реконструкции соответственно, - пояснил регоператор.

Жилищное законодательство предусматривает, что средства, собранные на капремонт до признания дома аварийным, будут направлены на цели по его сносу / реконструкции. Если на лицевом счете будут зафиксирована переплата, то деньги обещают вернуть.