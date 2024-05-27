В Волгоградской области пройдет Спартакиада молодежи России допризывного возраста





В Волгограде и Волжском с 3 по 12 июля пройдет Спартакиада молодежи России допризывного возраста. Как сообщает ИА «Высота 102», состязания состоятся сразу на нескольких спортивных аренах. Свои способности продемонстрирует 720 молодых людей из 60 регионов. Организатором мероприятия выступает Федеральный центр подготовки спортивного резерва Минобороны России.

Согласно аукциону, размещенному на Госзакупках, иногородних участников разместят в волгоградских гостиницах, с уровнем обслуживания не менее трех звезд. В течение девяти соревновательных дней все спортсмены будут обеспечены трехразовым питанием. Трансфер к местам проведения соревнований будет налажен с помощью комфортабельных туристических автобусов.

Для проведения спартакиады организаторы планируют арендовать сразу три крупных спортивных объекта на территории Волгограда или Волжского: легкоатлетический стадион с беговыми дорожками протяженностью не менее 400 метров; бассейн, где будут оборудованы не менее 8 дорожек длиною 50 метров; стрелковый тир, оснащенный пятью стрелковыми местами.

Судить мероприятие будут 45 волгоградских, а также четверо приглашенных судей.

На проведение мероприятия из бюджета выделены 20 млн рублей.

Напомним, ранее в 2023 году Волгоград уже принимал Спартакиаду молодежи России допризывного возраста. Тогда в соревнованиях приняли участие несколько сотен спортсменов из 52 регионов России.

Фото их архива ИА «Высота 102»