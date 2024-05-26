Новая неделя испытает волгоградцев холодом и жарой

В Волгоградской области новая неделя принесет с собой резкое похолодание ночью и по-настоящему летнюю жару днем. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельные дни температура будет колебаться от +4 до +29 градусов.

— В понедельник, 27 мая, по области осадки маловероятны, ветер северов-восточного направления 6-11 м/с. В ночные часы +9...+14º, при прояснении температура упадет до +4º, в послеобеденное время столбики термометров покажут +24...+29º, — рассказали информагентству в областном гидрометцентре. — Во вторник, 28 мая, также вероятность осадков крайне низка. Ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с. Ночью за окном +9...+14º, при прояснении до +4º, днем +24...+29º.

В Волгограде в первый рабочий день установится облачная с прояснениями погода.

— 27 мая по городу без существенных осадков, ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью +10…+12º, днем +27...+29º, — уточнили в ЦГМС. — 28 мая в областной столице сильные осадки маловероятны, ветер северо-восточного направления 6-11 м/с. В ночной период +12…+14º, в дневные часы +26...+28º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 27 мая по 2 июня установится малооблачная без осадков погода. Лишь в ночь с пятницы на субботу пройдет сильный дождь. Самым теплым днем новой недели окажется пятница. Дневная температура в эти сутки составит +31 градус. Самым прохладным относительно других дней выдастся вторник — послеобеденная температура не поднимется выше +25 градусов. Ночные температуры на неделе в среднем не упадут ниже +13 градусов. Волгоградцев предупреждают о небольших геомагнитных возмущениях силой четыре балла к концу недели. Фон будет нестабильным субботу и воскресенье.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»