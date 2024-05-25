Исчезнувший на черном Porsche Cayenne волгоградец нашелся живым

Интересно, что перед исчезновением бизнесмен удалил аккаунт в соцсетях.
Общество 25.05.2024 10:08
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25.05.2024 10:08
Интересно, что перед исчезновением бизнесмен удалил аккаунт в соцсетях.
Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт поделились хорошей новостью. Волгоградец Евгений Радченко, которого разыскивали с марта этого года, нашелся живым. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на группу отряда в соцсетях. Подробностей обнаружения волгоградцы не приводится.
Напомним, об этой загадочной истории V102.RU сообщало ранее. 14 марта 49-летний мужчина уехал на автомобиле Porsche Cayenne черного цвета из Дзержинского района в Москву, где он жил и занимался бизнесом, и бесследно исчез.Через два дня автомобиль пропавшего в Волгограде Евгения Радченко обнаружили на 602 километре трассы Р-22 «Каспий» под Воронежем. Хозяина в салоне не было.
Интересно, что перед исчезновением бизнесмен удалил аккаунт в соцсетях.
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