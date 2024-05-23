Под Волгоградом обезглавившему сожительницу сельчанину грозит 15-летний срок





В Дубовском районе Волгоградской области следователи передают в суд материалы по нашумевшему делу об убийстве и обезглавливании 53-летним мужчиной своей 38-летней сожительницы. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», преступление произошло 22 февраля 2024 года в селе Лозном.

- Фигурант уголовного дела и его 38-летняя сожительница прибыли в одно из частных домовладений по улице Красноглиновской в селе Лозном Дубовского района к своим знакомым, с которыми они какое-то время распивали спиртные напитки. Оставшись наедине, 53-летний мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился и избил женщину, после чего нанёс ей ножевые ранения и отделил голову от тела, - рассказали журналистам в пресс-службе управления СК России по Волгоградской области.

Ужасающую картину впоследствии обнаружили вернувшиеся знакомые. Они и вызвали на место правоохранительные органы.

Отметим, обвиняемый был сразу же взят под стражу. За убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ сельчанину грозит до 15 лет колонии.

Фото: пресс-служба управления СК России по Волгоградской области